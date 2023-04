Speciale scuola: Barachini nelle scuole per diffondere informazione insieme a Limes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo molto nella diffusione dell’informazione pluralistica nelle scuole. E’ questo l’intento della campagna di sensibilizzazione rivolta alle scuole secondarie di secondo grado affinché colgano l’opportunità di accedere ai contributi previsti dalla legge per abbonarsi a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini in riferimento alle misure previste dalla legge 160 del 2019. L’iniziativa ha già in programma due tappe, una al Liceo Torquato Tasso di Roma il 27 aprile e l’altra al Liceo Parini di Milano il 15 maggio. La prima rivista periodica ad aderire alla campagna di sensibilizzazione con una sua proposta per le scuole è stata la rivista di approfondimento geopolitico, Limes. Al fianco del Die in questa campagna di sensibilizzazione, il direttore Lucio Caracciolo terrà una lectio in entrambi gli istituti, introdotta dal saluto del sottosegretario. A Roma la lectio del direttore Caracciolo riguarderà l’analisi geopolitica del conflitto in corso tra Russia e Ucraina. A Milano l’intelligenza artificiale. “Ci auguriamo – è l’auspicio espresso dal sottosegretario Barachini - che presto altri protagonisti dell'informazione italiana aderiranno alla nostra campagna di sensibilizzazione". (Rin)