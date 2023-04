Speciale scuola: Frassinetti, estendere tutela assicurativa a studenti e personale scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi alla Camera ho partecipato a un importante convegno sulla tutela assicurativa nelle esperienze lavorative inserite nei programmi della scuola, degli studenti e di tutto il personale scolastico". Lo ha dichiarato Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione e al Merito, partecipando all'iniziativa "PCTO e sicurezza sul lavoro: proposte per la sensibilizzazione degli studenti" organizzato da AnmiL e Aias in occasione della Giornata mondiale della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che si celebrerà il 28 aprile. "L'attuale previsione normativa è ormai superata e non tiene conto dei nuovi contesti che si sono determinati nel sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alle diverse attività che espongono al rischio infortunio. L'obiettivo - ha spiegato - è quello di garantire, in tempi brevi, la tutela assicurativa a tutti i soggetti che a vario titolo interagiscono nel sistema. Inoltre è importante attuare la sensibilizzazione degli studenti sulle norme e sulle regole inerenti alla sicurezza sul lavoro. Auspichiamo che il confronto avviato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con gli Enti assicurativi competenti possa portare presto agli obiettivi stabiliti", ha concluso il sottosegretario. (Rin)