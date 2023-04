Pnrr: Fitto, modificare alcuni obiettivi per realizzare programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli obiettivi del Pnrr in scadenza al 30 giugno, è importante capire quali di questi non riescono a rispettare il target “per modificare l’obiettivo, al fine di garantire la realizzazione dell’intervento alla fine del programma”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso dell’informativa al Senato sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Rin)