Kazakhstan: Alberici (Allied International), tante prospettive per investimenti, soprattutto per progetti in partenza

- Le prospettive per investimenti in Kazakhstan, in particolare nel settore dell'oil & gas, sono tante, "soprattutto per i progetti che dovranno partire nei prossimi anni". Lo ha affermato Valter Alberici, presidente di Allied International, a margine del business forum Italo-Kazako, in corso a Milano al palazzo delle Stelline. "Siamo già presenti in Kazakhstan con un investimento nell'area di Aqtau – ha spiegato -, siamo qua oggi per verificare la possibilità di implementare il nostro già attuale investimento per vedere quali opportunità di sviluppo nel settore di Oil & Gas". "Noi – ha aggiunto - siamo un gruppo internazionale, siamo leader nella produzione della raccorderia, tubi saldati e Benz, dobbiamo fare meglio di quanto abbiamo fatto fino a ora e siamo qui per verificare quale supporto possiamo avere dalle istituzioni presenti al convegno". (Rem)