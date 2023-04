Sanità: Asl Viterbo, studenti corso laurea infermieristica donano sangue al Simt Belcolle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, presso il Servizio Immunotrasfusionale di Belcolle, si è svolta una giornata dedicata alla donazione del sangue e alla tipizzazione per la donazione del midollo osseo che ha visto protagonisti gli studenti del primo, secondo e terzo anno del corso di studi in Infermieristica Sapienza, Università di Roma, con sede a Viterbo. L'iniziativa è stata stimolata e realizzata dalle associazioni appartenenti al Tavolo delle Donazioni della Asl di Viterbo (Avis, Admo, Aido, associazione Malati di reni), al cui interno partecipa anche il Coordinamento aziendale organi e tessuti, ed è l'atto conclusivo di un percorso iniziato con un incontro informativo e formativo che si è svolto la settimana scorsa, presso la sede del Polo didattico di via Cardarelli. (segue) (Com)