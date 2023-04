Sanità: Asl Viterbo, studenti corso laurea infermieristica donano sangue al Simt Belcolle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In totale al Servizio Immunotrasfusionale di Belcolle questa mattina sono giunti 54 studenti. Alcuni di loro hanno donato il sangue, altri si sono anche tipizzati, diventando in questo modo dei potenziali donatori di midollo attraverso l'inserimento nel registro nazionale, collegato con tutti i registri internazionali, altri ancora (gli studenti del terzo anno) hanno fatto anche assistenza ai loro colleghi, mettendo in pratica le informazioni che stanno acquisendo nel loro percorso formativo e professionale. Oltre ai rappresentanti del tavolo del volontariato, la giornata ha visto la presenza del Commissario straordinario della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi, del direttore del Simt, Silvia Da Ros, del coordinatore aziendale donazione organi e tessuti, Teresa Riccini, del direttore e del tutor del Corso di studi in Infermieristica, Emanuela Cionco e Antonella Conestà. Ed è a Emanuela Cionco che, a conclusione dell'incontro, il presidente dell'Avis comunale di Viterbo, Luigi Ottavio Mechelli ha consegnato un nuovo pc portatile, donato dall'associazione dei volontari di sangue per l'attività didattica e formativa degli studenti. (segue) (Com)