Sanità: Asl Viterbo, studenti corso laurea infermieristica donano sangue al Simt Belcolle (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina – commenta Egisto Bianconi – abbiamo dato una dimostrazione di come tutta la filiera che è impegnata a promuovere la donazione di organi e tessuti può e deve funzionare. Da un lato, i professionisti sanitari che lavorano in strutture altamente qualitative e all'avanguardia, dall'altro le associazioni di volontariato, che operano in sinergia da sempre in questo territorio. Con risultati che, a livello regionale, ci pongono in una posizione di eccellenza. Infine, e non da ultimo, la presenza degli studenti del corso di Infermieristica, al termine degli incontri di sensibilizzazione con le associazioni, certifica che un percorso di studi, soprattutto se riguarda le professioni sanitarie, non può mai limitarsi all'acquisizione di nozioni, ma deve condurre a sviluppare quella sensibilità necessaria per svolgere un lavoro che entra a stretto contatto con i bisogni di salute e sociosanitari dei pazienti e dei loro cari". (Com)