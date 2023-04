Sanità: alla Cattolica congresso internazionale metodo per regolazione naturale fertilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Rivoluzione Billings 70 anni dopo" è il titolo del congresso internazionale che si terrà il 28 e 29 aprile nell'Auditorium della Sede di Roma dell'Università Cattolica, promosso dal Centro Studi e Ricerche per la Regolazione Naturale della Fertilità – Isi, dal Centro di Ricerca e studi sulla Salute Procreativa, dal Centro Pastorale dell'Ateneo, dalla World Organization Ovulation Method Billings (Woomb) e dal Centro di Ateneo in Bioetica e Scienze della Vita, in collaborazione con le Associazioni Centri Italiani Metodo dell'Ovulazione Billings OdV (Cimob-OdV) e Donum Vitae. (segue) (Com)