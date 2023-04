Sanità: alla Cattolica congresso internazionale metodo per regolazione naturale fertilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie ad un ampio coinvolgimento di realtà universitarie, territoriali e internazionali, il congresso intende segnare un rilancio verso il futuro della proposta dei Metodi Naturali, nei vari ambiti in cui si articolerà il Programma: scientifico e universitario, con la presentazione di nuovi studi e proposte in ambito didattico; relativo alla cura ecologica e alla salute procreativa con riflessioni sul valore della conoscenza e della prevenzione, nell'attuale emergenza sulla denatalità e la sterilità di coppia; nell'ambito antropologico-culturale, socio-educativo ed ecclesiale, con proposte e esperienze in tema di formazione e di dialogo interculturale e interreligioso; e, infine, con presentazioni e testimonianze da parte dei Centri di insegnamento del Metodo dell'Ovulazione Billings nei diversi continenti e contesti sociali. (segue) (Com)