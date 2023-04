Sanità: alla Cattolica congresso internazionale metodo per regolazione naturale fertilità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il congresso si svolgerà poi, nei giorni 28 e 29 aprile, in quattro sessioni disciplinari che affronteranno i temi della storia e sviluppo della ricerca, della salute procreativa, della cultura e della politica – che terminerà con un dialogo tra la Professoressa Di Pietro e il Professor Stefano Zamagni - e, infine, l'attualità e le prospettive della "Rivoluzione Billings" nel mondo, presentate da delegati provenienti da oltre 30 Paesi. "Dal 1976, all'interno della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica un'opera di studio e ricerca, consulenza e formazione, ha permesso di introdurre in Italia il Metodo dell'Ovulazione Billings, uno dei più efficaci Metodi Naturali per la conoscenza e la regolazione naturale della fertilità - dice la dottoressa Paola Pellicanò del Centro Studi e Ricerche per la Regolazione Naturale della Fertilità, la realtà che in questi anni ha portato avanti tale opera - iniziata dalla dottoressa Anna Cappella ginecologa, richiamata in Università Cattolica dal Pakistan dove, come missionaria, aveva conosciuto i dottori Billings – e fortemente voluta e incoraggiata anche dal Cardinale Elio Sgreccia". (segue) (Com)