Pnrr: Fitto, governo presenterà relazione semestrale a maggio, base per confronto criticità

- Nel mese di maggio il governo presenterà una relazione semestrale che sarà una valutazione complessiva e documentata del Pnrr: “una base per costruire una dinamica di confronto sulle criticità”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso dell’informativa al Senato sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Il lavoro che stiamo mettendo in campo è attento e certosino, e ha come obiettivo quello di far emergere con chiarezza le difficoltà e i problemi che ci sono per immaginare le soluzioni nei tempi previsti dai regolamenti europei. È fondamentale, nel confronto con la commissione europea e con l’intero sistema delle autonomie locali e degli enti attuatori, trovare e correggere oggi le criticità per poter avere domani la soluzione dei problemi e un rapido avanzamento della spesa e del percorso di riforme”, ha aggiunto Fitto. (Rin)