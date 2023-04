Sardegna: ok export Pmi sarde, nel 2022 venduti 475 milioni di euro di beni all'estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rilevazioni, infatti, confermano il trend di crescita delle esportazioni della Sardegna rispetto al 2021, tranne per il settore di prodotti metalliferi che, a causa della mancanza del materiale, ha subito una pesante battuta d’arresto. Tra le categorie di beni che nell’anno appena concluso hanno trovato compratori all’estero ci sono gli alimentari con 205 milioni (+14,9 per cento rispetto al 2020), i prodotti del comparto moda con 19 milioni (+5,2 per cento), il legno-arredo con 24 milioni (+5,1 per cento) e altri prodotti di altre imprese manifatturiere (occhiali, gioielli, ecc) con 14milioni (+2,9 per cento). Crollo verticale, al contrario, per il metallifero che in ogni caso ha esportato per 213milioni di euro ma che ha subito una contrazione del 41,6 per cento a causa del non arrivo di materie prime o semilavorati dall’estero. Tra le province, sempre nel 2022, su Cagliari hanno varcato il mare prodotti per un valore di 210 milioni di euro (tra cui 18 alimentari, 11 moda, 169 metallo e 12 vari). Dal Sud Sardegna sono partiti 51 milioni di euro di prodotti (10 alimentari, 40 metalli e 1 vari). Dal Nord Sardegna sono partiti 141 milioni di euro (106 alimentari, 7 moda, 4 metalli, 22 arredo e 2 vari). Da Oristano 45 milioni di beni piazzati (44 alimentari, 1 metalli e 1 arredi). Chiude Nuoro che ha piazzato 28milioni di euro di beni (26 alimentari, 1 metalli e 1 arredo). (segue) (Rsc)