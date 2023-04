Sardegna: ok export Pmi sarde, nel 2022 venduti 475 milioni di euro di beni all'estero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se ora ci troviamo a commentare numeri molto positivi è perché le imprese hanno lottato per combattere contro una situazione estrema – continua la Lai – in ogni caso è necessario intervenire a livello nazionale perché le aziende sono molto preoccupate perché non vedono la fine di queste gravi problematiche”. I dati elaborati da Confartigianato Sardegna, in ogni caso, confermano anche come l’aumento delle esportazioni, anche nei dieci anni precedenti la pandemia, sia stato il più importante volàno di crescita delle imprese sarde. Merito della propensione all’innovazione, che ha migliorato la capacità produttiva e la qualità dei loro prodotti. Per questo i dati rilevati sono decisivi per capire le tendenze future di ripresa ma ancora più importante sarà il sostegno che Stato e Regione riusciranno a offrire alle aziende. “Per mantenere il passo, occorre per questo ricalibrare le politiche di sostegno al sistema produttivo per rispondere alla situazione di elevata incertezza provocata dalla recrudescenza della pandemia, dalla forte crescita dei costi energetici e dalla costante difficoltà di approvvigionamento delle materie prime – continua la Presidente – è fondamentale incentivare l’accesso al credito delle imprese e sostenerle nel loro bisogno di liquidità”. “E bisogna prendere anche esempio dall’azione sinergica di imprese, Associazioni di Categoria e Regione per portare le realtà imprenditoriali oltre confine – continua Maria Amelia Lai – come recentemente è accaduto quando Confartigianato Nuoro Ogliastra portò 12 imprese agroalimentari del nuorese e dell’Ogliastra alla conquista dei mercati di Russia e Azerbaijan, facendo conoscere pane, dolci, vini e liquori, formaggi, bottarga e conserve facendoli conoscere a buyer, ristoratori, catene di distribuzione e giornalisti”. (segue) (Rsc)