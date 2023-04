Autonomia: Calderoli, bene via libera da presidenza Senato, ora ddl va in commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunicazione odierna data in Aula dalla presidenza del Senato, che ha annunciato il parere favorevole al ddl sulla Autonomia differenziata - rilevando che nulla osta e che 'non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto come espresso dalla legislazione vigente' - rappresenta un altro passo avanti che segue di pochi giorni il via libera della commissione Bilancio a Palazzo Madama, dove l'autonomia ha ricevuto il parere favorevole in relazione alla sua natura di provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica. Lo afferma il senatore Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e l'Autonomia. "Questo via libera odierno permette di far approdare il provvedimento in prima commissione. Bene, stiamo rispettando i tempi, stiamo procedendo passaggio dopo passaggio: avanti così verso l'autonomia differenziata", conclude.(Rin)