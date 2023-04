© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per noi tutto quello che è stato dato deve essere speso" ha detto la senatrice Dafne Musolino del gruppo per le Autonomie (Svp-Patt, Cb, Scn) intervenendo in Aula dopo l’informativa sul Pnrr del ministro competente, Raffaele Fitto. "E’ arrivato il momento di essere pronti a governare Paese", ha aggiunto. (Rin)