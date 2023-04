Trasporto aereo: Marchi (Save), volontà di portare i nostri successi nel settore delle crociere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per noi fare rete è fondamentale. Lo ha detto Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save, presentando il Masterplan 2023-2037 dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia. Marchi ha poi sottolineato: "Lo abbiamo dimostrato con il Polo aeroportuale del nord-est, che spero possa presto diventare il sistema aeroportuale del nordest completamente integrato fra Venezia, Treviso e Verona. Fare rete con le ferrovie: fra poco partiranno i cantieri della bretella, l'impegno è arrivare al 2026. Facciamo rete con il porto, in particolare con il settore delle crociere. Vogliamo impegnarci per trasferire i nostri successi e il nostro modo di lavorare anche in questo mondo per dare a Venezia approdo adeguato" ha concluso. (Rev)