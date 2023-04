Difesa: Crosetto, con Uzbekistan avviamo una nuova stagione di cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, il ministro Crosetto ha proposto di ampliare i lavori della ministeriale, comprendendo oltre agli Esteri anche Difesa ed Economia. Ha, altresì, lanciato l’idea è di un forum che coinvolga le principali realtà dei due Paesi per espandere ulteriormente collaborazione e dialogo, guardando alla situazione geopolitica ed energetica. Il ministro ha concluso la sua visita ufficiale nel Paese incontrando il presidente della Repubblica, Shavkat Mirziyoyev, che il prossimo mese di giugno sarà in Italia. Incontro improntato alla massima cordialità nel corso del quale Crosetto ha affermato: “Italia e Uzbekistan sono accomunate dalla volontà di strutturare solidi rapporti per avviare una nuova stagione di partenariato strategico". (Com)