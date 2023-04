Speciale difesa: Russia, Prigozhin invita ad arruolarsi nel gruppo Wagner, “terza guerra mondiale sta arrivando”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio stampa del fondatore della compagnia paramilitare russa Wagner, Evgenij Prigozhin, ha pubblicato un video su Telegram in cui invita i cittadini russi di sesso maschile a diventare mercenari. “La terza guerra mondiale sta arrivando”, ha affermato Prigozhin nel video. “Ragazzi, arruolatevi nella compagnia Wagner. Ieri (i paramilitari del gruppo) erano ragazzi normali, e oggi difendono il nostro Paese, la giustizia”, ha detto Prigozhin all’inizio del video, dove sullo sfondo si vedono dei giovani reclutati mentre si addestrano. Successivamente, il filmato mostra Prigozhin mentre ispeziona il campo di addestramento e parla con i nuovi mercenari del gruppo, che sarebbero in procinto di essere inviati al fronte “entro tre settimane”. Il video mostra poi il fondatore della compagnia paramilitare mentre esamina ciò che sarebbero, a suo dire, le domande dei riservisti russi richiamati al servizio militare che vorrebbero entrare a far parte del gruppo Wagner. “Stiamo cercando di rivolgerci al ministero della Difesa russo, anche se loro accolgono (richieste di questo genere) con una levata di scudi”, ha osservato Prigozhin. Infine, le immagini mostrano il leader del gruppo Wagner mentre parla con un volontario, elencando i diversi tipi di attività che svolgono i militari della compagnia. (Rum)