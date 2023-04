Ucraina: Zelensky, ringraziamo Italia per organizzazione Conferenza su ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina ringrazia l’Italia per l’organizzazione della Conferenza sulla ricostruzione. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un collegamento video durante la Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina in corso oggi a Roma. "Vorrei parlare ai tanti imprenditori presenti come genitori, figli e figlie. Ci sono diverse generazioni presenti, ma siamo tutti uniti nel nostro desiderio di libertà, sicurezza e benessere per i nostri genitori, figli, città e Paesi", ha detto il presidente. (Res)