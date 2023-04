Ucraina: Beltrame (Confindustria), ripristinare legami economici, in prima linea per ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli imprenditori italiani vogliono essere attori primari per la ripresa dell’economia dell’Ucraina ed intendiamo farlo in modo duraturo”. Lo ha affermato il vicepresidente di Confindustria, Barbara Beltrame, nel corso della sessione plenaria della Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, al palazzo dei Congressi di Roma. “Sin dallo scoppio del conflitto ci siamo attivati - ha aggiunto - per offrire sostegno e per affiancare le imprese italiane con attività in essere nel Paese”. Oggi, ha poi aggiunto, è più che mai urgente “ripristinare i legami economici bilaterali, perché è anche attraverso le relazioni economico-commerciali che è possibile uscire da questo conflitto più forti di prima, garantire un futuro di pace e rinascita, solidamente costruito sui pilastri della libertà e della difesa dell’ordinamento internazionale”. In conclusione, “l’industria italiana intende lavorare con decisione ed entusiasmo per mettere a disposizione dell’Ucraina tutte le sue capacità di investimento e produttive, e Confindustria, con tutte le sue articolazioni, non farà mancare un adeguato sostegno". (Res)