Libano: premier Miqati presiede riunione ministeriale, focus su rifugiati siriani

- La commissione ministeriale del Libano responsabile per la questione degli sfollati siriani ha deciso di continuare a monitorare il rimpatrio volontario dei profughi tenendo conto degli accordi e delle leggi in materia di tutela dei diritti umani sotto la vigilanza del ministero degli Affari sociali e della direzione della Sicurezza generale. È quanto emerge da una riunione ministeriale convocata dal premier Najib Miqati sugli sviluppi riguardanti gli sfollati siriani in Libano, a seguito dell’aggravarsi della situazione in un Paese che attraversa una crisi sociale, politica ed economica senza precedenti. Durante l’incontro, la commissione ha esortato l'Agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) “a fornire al ministero dell’Interno, entro una settimana, i dati sui rifugiati siriani” e ha chiesto ai servizi di sicurezza di perseguire coloro che entrano nel Paese illegalmente. (segue) (Lib)