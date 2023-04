Libano: premier Miqati presiede riunione ministeriale, focus su rifugiati siriani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, il leader libanese maronita del partito Forze libanesi, Samir Geagea, ha dichiarato, durante un colloquio con la coordinatrice speciale delle Nazioni Unite per il Libano, Joanna Wronecka, che la questione dei rifugiati siriani espulsi, "che è diventata una questione umanitaria e di sovranità, richiede una seria attenzione". L’argomento suscita aspri dibattiti in Libano, che dall’esplosione della guerra civile in Siria, nel 2011, ha ospitato centinaia di migliaia di profughi. Il Paese, infatti, è attualmente colpito da una crisi economica e finanziaria, con gravi ripercussioni sul tessuto sociale, e, al contempo, da un altrettanto grave crisi politica, a causa del vuoto presidenziale che perdura da ottobre 2022. Lo scorso dicembre, l’ex direttore della Sicurezza generale (Sg), Abbas Ibrahim, aveva stimato il numero di siriani presenti in territorio libanese in circa 2.080.000 persone, dei quali fra 1,3 e 1,4 milioni sono stati espulsi. Di questi ultimi, 830 mila sono registrati presso l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), mentre gli altri erano lavoratori. Ciò significa che oltre un quarto della popolazione libanese (poco più di 5 milioni e mezzo di abitanti) è costituito da rifugiati. La loro presenza, dunque, accende gli animi di parte della popolazione, esasperata dalla crisi economica. Geagea ha quindi esortato “tutte le parti competenti, a partire dal governo libanese, dai Paesi donatori e dalle organizzazioni internazionali, ad affrontare la questione con tutta l’attenzione e la serietà richieste”. (segue) (Lib)