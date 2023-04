Libano: premier Miqati presiede riunione ministeriale, focus su rifugiati siriani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 22 aprile, i media libanesi, citando fonti della sicurezza, avevano riferito che “oltre 50 rifugiati siriani erano stati espulsi dal Paese nelle due settimane precedenti e che le forze armate di Beirut avevano arrestato molti di loro che erano sprovvisti di regolare permesso di soggiorno”. Inoltre, il ministro dell’Interno uscente, Bassam Mawlawi, aveva inviato una lettera alla Direzione generale delle forze di sicurezza interne, per impedire “le proteste dei rifugiati siriani che si apprestavano a essere espulsi”. Nel testo, Malawi aveva spiegato che la sua decisione era dovuta a “ragioni di sicurezza”, dopo gli appelli lanciati nei giorni scorsi sui social network dalla “Campagna nazionale per liberare il Libano dall’occupazione demografica siriana”, con l’obiettivo di organizzare contro-manifestazioni “nello stesso luogo e nello stesso momento” in cui si sarebbero svolte le proteste dei rifugiati espulsi. Per questo, secondo Mawlawi, “l’appello a organizzare queste contro-manifestazioni avrebbe potuto causare problemi di sicurezza nelle zone in cui si sarebbero indette, per la possibilità che ne derivassero disordini”. Il ministro dell’Interno uscente, pertanto, aveva esortato le autorità competenti ad “adottare le misure necessarie per impedire l’organizzazione di questo tipo di manifestazioni”, per garantire la sicurezza dei cittadini (Lib)