- L’Ucraina farà tutto il necessario per vincere e perchè la Russia lasci il nostro territorio. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un collegamento video durante la Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina in corso oggi a Roma. "Così l’Ucraina potrà essere ricostruita, ma c’è molto da fare”, ha detto. (Res)