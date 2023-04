Siccità: in Lombardia stagione irrigua 2022 tra le più critiche di sempre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Dallo scorso anno è stato attivato un tavolo regionale ad hoc con tutti gli attori coinvolti, a cui è stato aggiunto uno specifico tavolo di confronto con il Piemonte per la gestione dei comprensori irrigui interregionali e un focus interregionale sulla gestione del lago di Garda che coinvolge Veneto e Provincia Autonoma di Trento. Gli incontri hanno permesso, già a dicembre, di segnalare una situazione che si profilava emergenziale e di assumere la decisione di posticipare la stagione irrigua. "Per cercare di risolvere però alla radice il problema, in Lombardia - ha osservato Sertori - sono necessari investimenti per efficientare la rete idrica, ridurre le perdite nei canali adduttori principali, garantire maggiore flessibilità nella distribuzione della risorsa e realizzare alcuni interventi importanti per ripristinare o mantenere la capacità d'invaso esistente in particolare nei grandi laghi regolati. Tutti temi che, ne sono certo, affronteremo in maniera concreta con il nuovo commissario Matteo Salvini". "La raccolta dei dati - ha sottolineato l'assessore all'Agricoltura, aovranità alimentare e foreste, Alessandro Beduschi, e - in una fase in cui la crisi idrica morde particolarmente, consente di raffinare le decisioni, in modo più omogeneo possibile dal momento che la scarsità di acqua impone un uso che sia il più razionale possibile, tenendo presente la centralità del settore agricolo. Queste informazioni sempre più puntuali saranno però fondamentali anche per la programmazione degli investimenti, dato che la sfida post emergenza è quella di migliorare e razionalizzare la gestione di un bene tanto prezioso quanto sempre meno disponibile. In tal senso, la figura di un commissario deve essere vista come un valore aggiunto per semplificare le procedure e sbloccare le opere necessarie". (Com)