- L’Europa non si è disunita dinnanzi alla guerra in Ucraina e ora dobbiamo fare sì che il nemico sia sconfitto. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un collegamento video durante la Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina in corso oggi a Roma. (Res)