Milano: Aniasi (Fiap), chiunque voglia ridurre spazi di libertà e diritti dovrà fare i conti con la città

- Chiunque pensi di ridurre gli spazi di libertà e diritti civili e sociali "conquistati con tanta fatica negli anni dovrà fare i conti, oggi come allora, con la città di Milano". Lo ha detto Luca Aniasi, presidente Fiap (La federazione italiana associazione Partigiani) e nipote dell'ex sindaco socialista di Milano, Aldo Aniasi (da partigiano noto come comandante Iso) durante l'inaugurazione del murale dedicato ai sindaci ribelli, realizzato da Orticanoodles e OrMe, in via Lupetta a Milano. "Questi sindaci hanno guidato Milano dalle macerie della guerra. Uomini, periodi diversi, uniti dal filo rosso dell'antifascismo e del pensiero socialista. Milano è rinata grazie soprattutto allo spirito del '45". "Non è un caso che si inauguri questo murale all'indomani delle celebrazioni del 25 aprile, nate per unire e non per dividere", ha aggiunto Aniasi sottolineando che "la resistenza fu un arcobaleno di colori perché è la libertà che non sopporta semplificazioni monocolore".(Rem)