- L’Italia ha delle eccellenze sulla costruzione delle reti intelligenti. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un collegamento video durante la Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina in corso oggi a Roma. "Penso che queste reti in Ucraina presto faranno parte delle reti dell’Ue”, ha aggiunto. (Res)