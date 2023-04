Germania-Ue: ministro Finanze Lindner, no a indebolimento Patto di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania “non accetterà” un indebolimento del Patto di stabilità e crescita dell'Ue. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, che in questo modo ha commentato le proposte della Commissione europea per la riforma delle regole di bilancio dell'Ue. Il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha aggiunto che il governo federale “valuterà” la proposta dell'esecutivo europeo, prendendo parte “in maniera costruttiva” ai relativi colloqui in sede Ue. Tuttavia, come sottolineato da Linder, la Germania ha “proprie posizioni” e, fino alla riforma del Patto di stabilità e crescita, devono valere le attuali norme europee in materia di conti pubblici. Secondo il ministro delle Finanze tedesco, una modifica di questa disciplina può funzionare soltanto nel senso di un rafforzamento e la Germania “non accetterà” che il Patto di stabilità e crescita venga indebolito. L'obiettivo rimane, infatti, una “significativa” riduzione del deficit e del debito degli Stati membri. A tale scopo, è “essenziale” che le regole dell'Ue in materia di bilancio abbiano un “carattere multilaterale e non bilaterale”, ossia non vengano concordate tra i singoli Paesi dell'Ue e la Commissione europea. Per Lindner, devono inoltre essere mantenuti i parametri attuali del Patto di stabilità e crescita sul rapporto tra deficit, debito e Pil. Il ministro delle Finanze tedesco ha, infine, dichiarato che l'approvazione della proposta della Commissione europea da parte della Germania “non è automatica”.(Geb)