© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina non cederà mai i suoi territori. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un collegamento video durante la Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina in corso oggi a Roma. “Anche se molti territori sono stati distrutti, noi li vogliamo ricostruire”, ha aggiunto, con l’intento di “far si che possano vivere in sicurezza”. (Res)