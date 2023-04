Ucraina: Rauti, Italia ruolo centrale in processo di ripresa e ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, delegata dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha partecipato oggi alla prima conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina. "L'Italia sostiene con convinzione, fermezza e fierezza, l'Ucraina in ogni ambito di questa complessa fase. Insieme ai paesi della Nato e dell'Ue, il governo Meloni continua a fare la sua parte assicurando al popolo ucraino il supporto, non solo militare, necessario a difendersi", ha detto Rauti a margine della prima conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina. L'Italia vuole continuare a stare dalla parte dell'Ucraina "anche nel processo di ricostruzione che potrà essere avviato una volta raggiunta la pace. Chi sarà in grado di ben posizionarsi nella fase di 'fast recovery' si troverà in vantaggio quando la ricostruzione vera e propria sarà avviata. Per questo, fin da subito, auspicando una risoluzione diplomatica a breve termine del conflitto, è necessario elaborare una strategia nazionale che coinvolga necessariamente il settore industriale italiano", ha aggiunto. "La ricostruzione dell'Ucraina è un'opportunità per l'Italia che, grazie alle sue aziende impegnate in ogni settore, e al 'made in Italy' può e deve avere un ruolo centrale, da protagonista, nei tanti progetti da realizzare. Del resto è fondamentale il coinvolgimento dei soggetti privati, perché la ricostruzione vale 411 miliardi e non potrà essere finanziata tutta da fondi pubblici", ha spiegato il sottosegretario. "Il futuro dell'Ucraina è nell'Unione europea. E il presidente del Consiglio Meloni - ha concluso Rauti - oggi, ancora una volta, ha ribadito l'impegno del governo italiano a sostenere l'Ucraina sul piano politico, militare e umanitario".(Rin)