- Questa mattina, Papa Francesco si è recato alla Basilica di Santa Maria Maggiore per pregare davanti all'icona della Vergine Salus Populi Romani e affidarle il prossimo suo viaggio in Ungheria. Al termine ha fatto rientro in Vaticano. Lo rende noto la sala stampa vaticana. Il Viaggio apostolico è in programma dal 28 al 30 aprile. (Civ)