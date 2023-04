Ucraina: Zelensky, settore industria della difesa sta crescendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore industriale della difesa dell'Ucraina sta crescendo in termini concreti. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un collegamento video durante la Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina in corso oggi a Roma. “Vogliamo sviluppare nuove capacità, nuovi droni e altri apparecchi per rifornire il nostro fronte", ha detto Zelensky, auspicando che le aziende italiane "possano contribuire a queste storie di successo”. (Res)