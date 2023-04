Ucraina: Zelensky, possiamo fornire litio, gas naturale e altre materie prime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Litio, gas naturale, e tantissime altre materie prime: l’Ucraina può fornirle ai mercati globali e sostituire molte aziende russe. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un collegamento video durante la Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina in corso oggi a Roma. “L'ammodernamento di nuove aziende, logistica e trasporti, così garantiremo nuovo reddito. Sono certo che questo sia un focus anche per le vostre aziende", ha detto il presidente. (Res)