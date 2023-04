Ue: Gentiloni, con nuovo Patto stabilità Italia dovrà ridurre debito in maniera graduale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il nuovo Patto di stabilità, l'Italia dovrà ridurre il proprio debito in maniera graduale. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un punto stampa a margine della presentazione della proposta di revisione del Patto di stabilità e crescita, a Bruxelles. "L'Italia dovrà ridurre il livello del proprio debito. Credo che non ci sia nessun italiano che non ne sia consapevole, non solo al governo, ma in generale. Un debito elevato ha le difficoltà che tutti noi conosciamo", ha detto. "Quando questa riforma verrà approvata, l'Italia potrà farlo in modo più graduale e in un modo che lei stessa avrà deciso, che è una cosa molto importante", ha aggiunto. "Negli ultimi 30-40 anni, abbiamo avuto diversi periodi in cui il debito è stato ridotto più o meno significativamente. Sono periodi positivi, in cui non sono mancati gli investimenti. Molto spesso, quindi, il debito aumenta per una cattiva qualità della spesa pubblica, non soltanto per fare investimenti positivi", ha poi precisato Gentiloni. La riforma del Patto di stabilità, ha poi dichiarato il commissario Ue, "consentirà di avere lo spazio necessario per investire, ovviamente con una buona qualità di spesa pubblica. Per aumentare gli investimenti non bastano le regole fiscali, che possono favorire o sfavorire gli investimenti. Penso che fino a qui non ci fosse un meccanismo per favorire gli investimenti, adesso c'è", ha concluso. (Beb)