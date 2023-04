I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: Urso, "made in Ukraine" marchio di solidarietà globale per aiutare ricostruzione - Una richiesta diretta arrivata all’Italia dal governo ucraino è quella di fornire assistenza nella creazione del marchio "made in Ukraine". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ai microfoni di “Radio Anch’io” su Rai Radio1 parlando della conferenza bilaterale sulla ricostruzione Ucraina, che si tiene oggi a Roma. “Stiamo lavorando nell'assistenza tecnica", ha spiegato Urso. "Deve essere un marchio di solidarietà globale, per aiutare la ricostruzione", ha aggiunto. "L’Ice sta assistendo le consorelle ucraina e le imprese ucraina per utilizzare al meglio le piattaforme digitali per vendere meglio i loro prodotti. Inoltre nelle principali fiere italiane saranno allestiti padiglioni per i prodotti ucraini", ha spiegato il ministro. (segue) (Rin)