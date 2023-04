I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia: presidente Erdogan annulla impegni elettorali di oggi dopo il malore - Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha annullato gli impegni elettorali previsti per oggi dopo che ieri sera ha interrotto un’intervista in diretta con un’emittente televisiva turca, a causa di un malore improvviso. Lo ha reso noto lo stesso Erdogan su Twitter, annunciando che sarebbe rimasto a casa “sotto consiglio dei medici” annullando le tre apparizioni pubbliche previste per oggi, a meno di 20 giorni dalle elezioni presidenziali del 14 maggio. “Oggi riposerò a casa su consiglio dei medici. Sfortunatamente, non potrò incontrare i fratelli di Kirikkale, Yozgat e Sivas”, ha detto il presidente 69enne su Twitter. Ieri, dopo una lunga pausa dalle trasmissioni in diretta, Erdogan è riapparso per continuare l’intervista dichiarando di aver accusato “una gastrite” e spiegando di aver avuto due giornate faticose di lavoro per la campagna elettorale per le prossime presidenziali. Il presidente turco, inoltre, ha aggiunto di aver pensato di concludere anticipatamente l’intervista per motivi di salute, ma di aver successivamente deciso di proseguire, scusandosi per l’interruzione. Quest’ultima, peraltro, aveva provocato reazioni di allarme sui social network, sulle quali in molti si sono domandati che cosa fosse accaduto. Il portavoce della presidenza della Repubblica turca, Ibrahim Kalin, ha assicurato, con un messaggio pubblicato sulla sua pagina ufficiale su Twitter, che Erdogan “è in buona salute”. Il candidato dell’opposizione alle presidenziali, Kemal Kilicdaroglu, gli ha augurato una pronta guarigione. (segue) (Res)