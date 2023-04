© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: assassinato un ex imam della provincia meridionale del Sistan e Balochistan - L’ayatollah Abbas Ali Soleimani, un clerico sciita iraniano ed ex imam di Zahedan, capoluogo della provincia del Sisan e Balochistan, nel sud-est dell’Iran, è stato assassinato in un attacco armato a Mazandaran, nel nord del Paese. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Irna”, precisando che l’episodio ha avuto luogo in una delle banche della città e che l’assalitore è stato immediatamente arrestato e interrogato dalle forze di sicurezza. Finora non sono stati rivelati ulteriori dettagli in merito all’accaduto né sono chiari i motivi che hanno spinto l’assalitore a compiere un atto simile. Tra i diversi ruoli ricoperti dall’ex imam vi è anche la sua appartenenza all’Assemblea di esperti che si occupa di nominare il leader supremo dell’Iran. Vale la pena ricordare che il Sistan e Balochistan è la provincia a maggioranza sunnita situata nella parte sudorientale dell’Iran dove sono avvenuti gli scontri più violenti tra manifestanti e forze di sicurezza nell’ambito dell’ondata di proteste iniziata a metà settembre dopo la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, a seguito del suo arresto a Teheran per non aver indossato il velo in modo corretto. (segue) (Res)