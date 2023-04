I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Consiglio sicurezza Onu, favorevoli alla soluzione dei due Stati - I Paesi membri del Consiglio di sicurezza dell’Onu hanno esortato Israele a porre fine all’occupazione e alla “costruzione illegale di colonie” nei territori palestinesi, ribadendo il proprio sostegno alla soluzione dei due Stati per risolvere il conflitto. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab News”, a proposito della riunione trimestrale del Consiglio di sicurezza Onu sulla Palestina, tenutasi ieri a Washington, con la presidenza di turno della Russia. Il ministro degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Riad al Maliki, ha aperto il suo intervento ricordando il 75 esimo anniversario della “nakba”, ossia la “catastrofe” dei palestinesi, che è coincisa con la fondazione dello Stato di Israele nel 1948. Al Maliki ha quindi rammentato l’esodo forzato permanente di oltre 700 mila arabi palestinesi dalle loro terre e la successiva occupazione, del 1967, da parte di Israele della Cisgiordania, della Striscia di Gaza e di Gerusalemme est. Il ministro degli Esteri dell’Anp ha dunque esortato la comunità internazionale a impegnarsi di più per imputare alle autorità israeliane le loro ripetute violazioni del diritto internazionale, con la continua occupazione di territori palestinesi in Cisgiordania e a Gerusalemme est e la creazione illegale di colonie nei territori occupati. Secondo al Maliki, la comunità internazionale non dovrebbe limitarsi a condanne verbali, ma dovrebbe compiere “un’azione decisiva sul campo”. “Finché Israele trae beneficio dalla sua occupazione, mente noi (palestinesi) ne paghiamo il prezzo”, ha spiegato, “l’annessione e l’apartheid sono le uniche realtà alle quali siamo abbandonati”. (segue) (Res)