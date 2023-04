I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: 45 chili di bulbi di papavero da oppio nascosti in 5 valigie, arrestata 47enne - I carabinieri della stazione Roma Piazza Bologna hanno arrestato una 47enne indiana gravemente indiziata del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una chiamata giunta al 112 da parte di un tassista fortemente insospettito dal fatto che una donna che aveva accompagnato dalla stazione ferroviaria Tiburtina all’abitazione in via delle Capinere trasportasse cinque grosse e pesanti valigie, ha permesso ai carabinieri, una volta ricevuta la segnalazione e intervenuti presso la casa della donna, di rinvenire un ingente quantitativo di droga. Al termine della perquisizione, infatti, i militari hanno sequestrato 45 chili di bulbi di papavero da oppio essiccato ancora occultati nelle valigie. L’arresto è stato convalidato e la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari. (segue) (Rer)