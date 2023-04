I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: duemila sanzioni per violazione del codice della strada nel fine settimana - Sono state elevate duemila sanzioni a Roma per mancato rispetto del codice della strada nell'ambito dei controlli predisposti dalla polizia locale. I vigili urbani nel fine settimana hanno rivolto una particolare attenzione ai luoghi maggiormente frequentati della città. In due giorni sono state più di 300 le persone sorprese a una velocità superiore ai limiti consentiti, a fronte di verifiche, da parte degli agenti, che hanno interessato circa 6000 veicoli. Accertamenti hanno riguardato anche la guida in stato di ebbrezza: sono 19 le patenti ritirate. Decine le irregolarità riscontrate anche all'interno dei locali pubblici nella zona di piazza Bologna e nei quartieri di Parioli, Flaminio, Ponte Milvio ed Eur: le principali violazioni hanno riguardato la vendita, la somministrazione e il consumo irregolare di bevande alcoliche. Nel centro storico e a Trastevere sono stati contestati illeciti per violazione delle regole anti-alcol, emissioni sonore non a norma e occupazioni di suolo pubblico abusive. (segue) (Rer)