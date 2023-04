I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: venerdì e sabato al Bioparco visite guidate su biodiversità urbana - Venerdì e sabato il Bioparco di Roma aderisce alla competizione amichevole tra città di tutto il mondo "City nature challenge 2023" con le visite guidate dal titolo "La biodiversità intorno a noi". L'evento mondiale, che si svolge dal 28 aprile al primo maggio in contemporanea in 450 città, consiste nella raccolta, da parte dei cittadini, del maggior numero di fotografie e di osservazioni naturalistiche urbane (bioblitz) con la partecipazione di scienziati e volontari che raccoglieranno il maggior numero di dati sulla biodiversità urbana e periurbana. Nelle due giornate, in compagnia di guide naturalistiche, si andrà alla scoperta di: germani reali, scoiattoli, cornacchie, gabbiani, farfalle e di tanti altri animali presenti nei 17 ettari del Bioparco. E' quanto si legge in una nota. Le visite, comprese nel costo del biglietto del Bioparco, si svolgeranno dalle ore 10:30 alle 16:00 e avranno la durata di un'ora, la prenotazione si effettua il giorno stesso all'ingresso del parco. City nature challenge è un evento di Citizen science sulla biodiversità urbana, ideato nel 2016 dal Museo di storia naturale della contea di Los Angeles e dall'Accademia delle scienze della California (Usa). Dal 2018 è un evento internazionale che vede la partecipazione di città di tutto il mondo. (Rer)