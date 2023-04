Brasile: Lula estende periodo restituzione prestiti alle imprese in crisi economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha esteso da quattro a sei anni il termine di pagamento dei prestiti a tasso agevolato concessi a imprese in crisi economica nell'ambito del Programma nazionale di sostegno alle micro e piccole imprese (Pronampe). La misura è contenuta in un decreto esecutivo firmato dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Il nuovo termine massimo di pagamento è valido sia per i nuovi contratti che per i prestiti stipulati a partire da gennaio 2021, a condizione che la rinegoziazione segua le condizioni stabilite dal governo federale. Il testo stabilisce anche l'inizio del pagamento delle rate a un anno dalla concessione del prestito. Per quanto riguarda il tasso di interesse, il decreto ha mantenuto il tetto del 6 mensile. Il tasso di interesse di riferimento dell'economia (Selic) è attualmente al 13,75 per cento. (segue) (Brb)