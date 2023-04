Brasile: Lula estende periodo restituzione prestiti alle imprese in crisi economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato la prima volta dal governo di Jair Bolsonaro nel 2021 come forma di sostegno al settore imprenditoriale alle prese con gli effetti economici generati dalla pandemia, il Pronampe è stato più volte prorogato prima di essere confermato a carattere permanente. Il Pronampe prevede l'apertura di una linea di credito speciale, al tasso agevolato, per garantire liquidità per le piccole imprese in modo che queste possano evitare il fallimento e garantire i posti di lavoro anche nel periodo successivo alla crisi economica legata alla pandemia di nuovo coronavirus. Il programma prevede che i proprietari di micro e piccole imprese potranno richiedere prestiti fino a un importo corrispondente al 30 per cento delle loro entrate lorde ottenute nel 2019. (Brb)