Ucraina: Tajani, ribadita vicinanza e amicizia durante incontro Shmyhal e Kuleba con Mattarella

- Durante l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il primo ministro ucraino e il ministro degli Esteri è stata ribadita la vicinanza e amicizia. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina in corso oggi a Roma. L’Italia si impegna per far sì che l’Ucraina sia membro in tempi rapidi dell’Ue”, ha detto Tajani. “L’Italia vuole essere e sarà protagonista di questa nuova stagione, speriamo che si possa raggiungere in tempi rapidi”, ha detto il ministro. (Res)