Sudan: esercito, 15 per cento della forza di riserva non ancora utilizzata

- L'esercito di Khartum ha ancora a disposizione il 15 per cento della sua forza di riserva che non è ancora stata utilizzata e sta inviando rinforzi giornalieri per combattere contro le Forze di supporto rapido (Rsf). È quanto dichiarato dal generale di brigata Tariq al Hadi in un video pubblicato su Twitter. "L'esercito dispone di squadre specializzate nella guerriglia urbana, che non sono ancora state reclutate. I ribelli hanno perso il controllo e usano le normali linee telefoniche per comunicare tra loro", ha aggiunto. (Res)