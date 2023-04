Civitavecchia: due arresti per allaccio abusivo a utenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinquanta persone identificate di cui due arrestate e due denunciate: è l'esito dei controlli messi in campo nel fine settimana dalla polizia di Civitavecchia. Sono state svolte verifiche anche su 14 veicoli e sono state eseguite tre perquisizioni domiciliari e sette personali. L'arresto è scattato a seguito della scoperta di un allaccio abusivo collegato alla rete pubblica per usufruire illegalmente della fornitura. Ai due uomini è contestato il reato di furto aggravato e continuato. Uno dei due, inoltre, è stato denunciato perché trovato in possesso di due targhe di veicoli risultate false e pertanto sottoposte a sequestro. Sono in corso accertamenti su altre targhe rinvenute. Infine due persone sono state segnalate all'autorità amministrativa e sono stati sequestrati 3,4 grammi di marijuana e 0,4 grammi di cocaina. (Rer)