Giornata Terra: a Roma in 300 mila per i 600 eventi in più punti della città

- Grande successo della manifestazione che per cinque giornate nella Capitale con il Villaggio per la terra a Villa Borghese, alla Terrazza del Pincio e la Nuvola di Fuksas a Roma ha ospitato 600 eventi in occasione delle celebrazioni della Giornata mondiale della terra 2023, organizzate da Earth day Italia e dal Movimento dei focolari. Lo riferisce una nota. Oltre 300 mila le presenze che quest'anno hanno vissuto l'atmosfera del villaggio ricca di sport, musica, associazioni umanitarie, laboratori scientifici e giovani impegnati a raccontare gli obiettivi dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite. Importante successo inoltre della Maratona Multimediale "One people one planet", con il concerto per la terra alla Nuvola di Fuksas, in diretta su Raiplay e in differita su Vaticannews con la partecipazione dei protagonisti della musica italiana come: Arisa, madrina dell'evento, Tommaso Paradiso, Leo Gassmann ed Ermal Meta. (segue) (Com)