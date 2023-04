Germania: aumentano i costi di costruzione delle navi-spia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentano i costi di costruzione delle tre navi-spia che il ministero ella Difesa tedesco ha ordinato nel 2021 per due miliardi di euro ai cantieri Naval Vessels Luerssen (Nvl) di Brema. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, il progetto potrebbe comportare ora una spesa aggiuntiva di 800 milioni di euro. La ragione di questo incremento può essere individuato nell'aumento generale dei costi dovuto all'inflazione, ma anche negli adattamenti intervenuti nella commessa. Già a gennaio, la Corte dei conti federale (Brh) comunicava “notevoli” preoccupazioni per il progetto, secondo cui la prima nave-spia dovrebbe essere pronta nel 2026. In particolare, si tratta del fatto che l'accordo tra governo tedesco e Nvl è stato impostato in modo tale da redigere la “specifica di costruzione” soltanto dopo la conclusione del contratto. Ciò significa che l'esecutivo di Berlino ha deciso di elaborare con l'azienda i piani concreti per le navi-spia a ordine già effettuato. “Spese per miliardi praticamente alla cieca”, come nota l'emittente radiotelevisiva “Ard”. Ora, dati i costi ulteriori, il progetto potrebbe dover tornare all'esame della commissione Bilancio del Bundestag che dovrebbe autorizzare la spesa aggiuntiva. (Geb)