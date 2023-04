Tunisia: premier Bouden supervisiona incontro sulla revisione del sistema dei cambi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto, ieri, presso il palazzo del governo della Kasbah, un incontro presieduto dal primo ministro della Tunisia, Najla Bouden, volto a esaminare la revisione del sistema dei cambi. Come riferito dalla presidenza del governo, si tratta di una delle iniziative intraprese a livello nazionale per migliorare il clima imprenditoriale e attrarre investimenti. Il nuovo disegno di legge sui cambi, che mira anche ad adeguare le transazioni finanziarie allo sviluppo tecnologico, contiene una serie di linee guida. Come si legge nel comunicato diffuso dal governo sulla propria pagina Facebook, la riforma del sistema dei cambi prevede la liberalizzazione delle operazioni di investimento estero, la possibilità di aprire conti in valuta forte o in dinari convertibili per i residenti che dispongono di risorse in valuta, l'apertura di conti di pagamento presso sistemi esteri e di e-commerce, nonché l'apertura di conti in dinari convertibili per coloro che beneficiano di benefici per turismo, studio e viaggi di lavoro. Il disegno di legge mira inoltre ad applicare il principio della liberalizzazione dei trasferimenti per gli investimenti all'estero, rivedere e sviluppare il sistema delle attività di scambio manuale, sostenere il monitoraggio dell'attività delle operazioni di cambio e revisionare il sistema delle violazioni e delle sanzioni sui cambi. (Tut)